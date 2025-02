Cães encontrados no local - Foto: Divulgação

Publicado 09/02/2025 20:14

Petrópolis - Neste sábado (8), a Polícia Civil prendeu um homem por maus-tratos a animais em Petrópolis. A ação foi realizada no bairro Calembe e culminou na prisão em flagrante do acusado.

Os agentes receberam uma denúncia de que diversos cães estavam em um imóvel. Quando os policiais chegaram no local, foram recebidos pelo homem, que foi desrespeitoso com a equipe e com as demais pessoas envolvidas na ação.

No terreno, que abriga três casas de tijolos aparentes interligadas por uma escadaria, foi constatado um cenário de "extrema insalubridade", com grande quantidade de lixo e fezes de animais espalhadas pelo ambiente. Em outro local, cerca de 12 cães, todos em condições evidentes de abandono, desnutrição, ferimentos e maus-tratos, foram encontrados. Questionado, o acusado afirmou que alguns eram dele e outros pertenciam a um segundo homem, e que ambos revezavam no cuidado aos cachorros.

O homem foi levado para a 106ª DP, em Itaipava, onde as medidas cabíveis foram tomadas.