Trabalho está sendo realizado no Bosque do Imperador - Foto: Divulgação

Publicado 10/02/2025 22:25

Petrópolis - O Bosque do Imperador, também conhecido como "Praça do Cenip" está recebendo uma série de ações de manutenção e limpeza para melhorar a infraestrutura e garantir a segurança dos visitantes. A Prefeitura, por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento (Comdep), está executando um trabalho de revitalização, que inclui a limpeza do chafariz, corte de grama, manutenção do jardim e até a substituição do parquinho infantil.

A limpeza do chafariz já foi concluída. Ele foi esvaziado, limpo, pintado e teve a água parada retirada para evitar possíveis focos do mosquito da dengue. "Além de melhorar o aspecto visual do local, a limpeza do chafariz tem um papel essencial no combate à dengue, pois a água parada pode ser um foco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Estamos tomando todas as medidas necessárias para evitar esse tipo de problema", destacou o prefeito Hingo Hammes.

O espaço ganhou um novo parquinho, com brinquedos mais seguros para as crianças. “O objetivo é deixar o Bosque mais bonito e seguro para quem frequenta o local. Queremos garantir que ele esteja sempre bem cuidado e acolhedor", ressaltou Fernanda Ferreira, presidente da Comdep.

O trabalho de revitalização ainda inclui o corte de grama, manutenção dos jardins. A limpeza das jaqueiras, que são uma das características do Bosque, também já foi iniciada. “Estamos trabalhando para oferecer um ambiente mais agradável, moderno e seguro para as famílias e crianças que frequentam o Bosque. Nossa população merece um espaço de lazer de qualidade, e estamos comprometidos em garantir isso”, finalizou Fernanda Ferreira. As ações seguem em andamento e devem ser concluídas nos próximos dias.