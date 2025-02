- Foto: Divulgação

Publicado 09/02/2025

Petrópolis - As inscrições para o processo seletivo da Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí (OCPIT) estão abertas até o dia 12 de março. As vagas para início imediato são para flauta, violino, violoncelo e contrabaixo. Também há vagas para cadastro de reserva para viola de arco e clarinete . Podem se inscrever estudantes da rede pública que estejam cursando entre o 7º ano do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio.

O curso é gratuito e tem duração de três anos, com aulas realizadas no período da tarde, três vezes por semana. Não é necessário conhecimento prévio de música e todos os materiais e instrumentos necessários são fornecidos pela OCPIT.

As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp: (24) 2103-2181. A seleção será realizada no turno da manhã no dia 15 de março, no Palácio Itaboraí, localizado na Rua Visconde de Itaboraí, nº 188, no Valparaíso.

A OCPIT é um projeto sociocultural do Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde (Fiocruz/Petrópolis), criado em 2013. Com uma carga horária anual de 300 horas, o programa inclui aulas teóricas e práticas, masterclasses, intercâmbios com universidades de música e apresentações regulares de concertos para diversos públicos, incluindo escolas da rede pública de Petrópolis.

O projeto também prepara os alunos interessados em ingressar em universidades públicas para os Testes de Habilidades Específicas (THE) das Escolas Superiores de Música. Mais informações sobre a Orquestra estão disponíveis no site oficial do Fórum Itaboraí