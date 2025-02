Atendimentos serão realizado até sábado - Foto: Divulgação

Atendimentos serão realizado até sábadoFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 18:12

Petrópolis - Duas carretas com equipamentos modernos para realização de exames de mamografia e ultrassonografia estão estacionadas na Praça Dom Pedro, no Centro de Petrópolis. A ação, que iniciou nesta quarta-feira (12), faz parte de uma parceria da Prefeitura de Petrópolis com o Governo do Estado do Rio para reduzir filas na saúde e atender a população com maior agilidade.

Os pacientes estão sendo encaminhados pelo setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. No caso da mamografia, quem tiver o pedido do médico pode procurar diretamente a unidade móvel para realizar o exame. “Quem ganha é a população, que é atendida com conforto e maior agilidade. Esse é o objetivo do nosso governo. Nós temos que agradecer ao governador Cláudio Castro por essa parceria para reduzir as filas na saúde.” comentou o prefeito Hingo Hammes.

A equipe conta com 13 funcionários, incluindo um médico e uma técnica de enfermagem. A ação acontece até sábado (15), das 8h às 16h. Por dia, são oferecidas 80 vagas para mamografia e 70 para ultrassonografia nas seguintes modalidades: Tireoide, Tireoide com Doppler, Mamária, Pélvica, Transvaginal e Transvaginal com doppler.

“Estive na unidade logo que os atendimentos começaram e fiquei impressionado com os equipamentos modernos que estão atendendo a população petropolitana. Temos que comemorar e agradecer a sensibilidade da Secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, que atendeu o nosso pedido”, completou o Secretário Municipal de Saúde Luís Cruzick.

Para a realização de ultrassonografia mamária em pacientes acima de 40 anos, é necessário apresentar o laudo da última mamografia realizada no período de um ano.

Fique atento aos documentos que precisam ser apresentados:

Carteira de identidade

Cartão do SUS

Comprovante de residência atual

Pedido médico original