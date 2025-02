Petropolitano Matheus Theisen - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 20:16

Petrópolis - O piloto de Petrópolis, Matheus Theisen, irá estrear na Copa ECPA de Automobilismo no dia 22 de fevereiro, no Esporte Clube Piracicabano, em Piracicaba. Aos 28 anos, Matheus disputará sua segunda competição profissional e está em busca de bons resultados nesta nova etapa.

A oportunidade de competir na Copa ECPA chegou após uma temporada de 2024 muito especial para Matheus. No ano passado, ele foi campeão da Fórmula Vee Open, sua primeira competição nas pistas. O grid (lista de pilotos) ainda não foi confirmado, porém Copa ECPA é uma categoria superior, com cerca de oito pilotos competindo, e as corridas têm 16 voltas. O vencedor da temporada será aquele que somar mais pontos nas etapas.

Preparação intensa para a temporada 2025

O primeiro treino de reconhecimento da pista ocorrerá no próximo sábado (15). Matheus falou sobre sua rotina de preparação: "Tenho me preparado bastante fisicamente e mantendo a rotina de exercícios. Na preparação mental, que julgo ser a mais importante, faço treinos no simulador em situações de corrida, além de estudar as câmeras onboard da minha temporada do ano passado para buscar melhorias para 2025."

Apesar de ser um dos pilotos mais jovens da categoria, as expectativas são altas para Matheus, principalmente depois de sua vitória em duas das três corridas que disputou em 2024. “Os adversários são mais experientes do que no Open, e isso aumenta o nível de dificuldade. Mas alguns ajustes podem ser feitos no carro da Copa ECPA, coisa que não era permitida no campeonato do ano passado. Isso pode ser um diferencial para os resultados”, afirmou Matheus.

O treino de classificação também será no dia 22 de fevereiro, e Matheus tem o objetivo de ganhar mais experiência, com o foco no pódio. A largada da corrida será definida pela organização, e a disputa poderá ser acompanhada ao vivo no canal do YouTube da Fórmula Vee Brazil.

A paixão pelo automobilismo

Desde a infância, Matheus tem uma grande paixão pelo automobilismo, assistindo as corridas com o pai, Francisco Theisen, um dos maiores incentivadores para o início da carreira, e que evoluiu para torneios virtuais e corridas de kart. Sempre com o apoio da família e amigos, ele agora se dedica para transformar seu sonho de infância em uma realidade, com muitos pódios. “Este ano pode ser o mais importante da minha carreira. Provavelmente, será meu último ano na Fórmula Vee, antes de mudar para outra categoria no próximo ano. Quero aproveitar essa temporada ao máximo e aprender muito”, conclui.