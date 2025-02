Desde o início do mês, quatro ferros-velhos já foram interditados no município - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 20:06

Petrópolis - Três ferros-velhos irregulares foram interditados, nesta terça-feira (11), em Petrópolis. A ação faz parte da Operação Desmonte, força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelo Detran.RJ. O objetivo é fiscalizar estabelecimentos que comercializam peças e carcaças de veículos, além de coibir a venda de material irregular ou produto de roubo. Um dos proprietários de um ferro-velho, em Itaipava, foi conduzido à 106ª DP para prestar esclarecimentos por crime ambiental.

Esta é a segunda ação da força-tarefa na Região Serrana, após o mapeamento realizado pela Diretoria Geral de Atividades de Desmontagem do Detran.RJ. Um dos ferros-velhos fiscalizados nesta terça funcionava em um terreno baldio na Rodovia Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3.415, altura do quilômetro 30. A equipe recebeu denúncias de que, em dias de chuvas fortes, várias peças de automóveis vão parar no rio, causando assoreamento e riscos à população. O local já tinha sido interditado em 2022 pelo Detran e pela Polícia Civil, por cortar automóveis em forma irregular. Na ocasião, o proprietário foi preso em flagrante.

Em uma outra unidade, também em Itaipava, um desmonte de veículos foi fechado por não possuir licença para funcionar e nem notas fiscais do que era comercializado. O proprietário não foi encontrado. Todo o material foi apreendido e encaminhado para empresas de reciclagem cadastradas junto ao Detran. Um outro ferro-velho do município, no bairro Siméria, também foi interditado porque não possuía cadastramento junto ao órgão.

O diretor de Atividades de Desmontagem do Detran.RJ, Luiz Alberto Moreira Coelho, informou que a força-tarefa foi até a Região Serrana devido às denúncias de que havia vários ferros-velhos irregulares.

“Viemos para a Região Serrana em mais uma etapa da Operação Desmonte. Já interditamos quatro estabelecimentos que funcionavam de forma irregular, sem cadastro ou mesmo registro junto ao Detran. A intenção é orientar a todos que se cadastrem. Caso contrário, terão o comércio irregular fechado”, disse.

A força-tarefa do Governo do Estado é composta pelas polícias Civil e Militar, pelo Instituto do Meio Ambiente (Inea) e pela Secretaria Estadual de Fazenda.

Desde a criação da força-tarefa, em junho de 2023, já foram realizadas 44 ações em todo o Estado do Rio de Janeiro, com 99 ferros-velhos irregulares interditados. Com a atuação da Operação Desmonte, proprietários de 77 ferros-velhos já procuraram o Detran para se credenciar, e hoje funcionam de forma regular, com suas peças à venda cadastradas e etiquetadas.