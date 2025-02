Serviço foi finalizado na rua - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 11/02/2025 20:46

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Obras, finalizou o trabalho de concretagem da servidão Agostinho Rodrigues, no Cidade Nova, no Carangola. A intervenção conta com o apoio do Governo do Estado. Outras duas ruas do bairro também recebem a melhoria.

“Esta rua estava numa situação bem ruim e quando estive lá durante a campanha assumi o compromisso com os moradores. Através da parceria com o governador Cláudio Castro e o presidente do Instituto Rio Metrópole estamos realizando esta e outras ações para melhorar a mobilidade nos bairros. A gente começou esse trabalho pelo Carangola e ele será expandido mais tarde para outros bairros”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

O trabalho na região começou no dia 30, a primeira via a receber a concretagem foi a servidão Agostinho Rodrigues, que conecta o Cidade Nova à estrada do Carangola. “Essa é uma via importante ali na região e a melhoria vai ajudar na fluidez do trânsito no bairro. Antes não havia qualquer tipo de pavimentação na rua. Esse trabalho foi feito todo agora, do zero”, explicou o secretário de Obras, Maurício Veiga.

Além da Servidão Agostinho Rodrigues, também passarão pela intervenção a Rua Carlos Carnevalle (até o trecho em que ela se encontra com a Rua Dr. Lipold) e a Rua Renato Petroshi, onde está sendo realizada a manutenção da rede de esgoto. Durante a execução dos trabalhos de concretagem, as vias sofrerão interdições no trânsito. Agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTrans, fazem a organização e a orientação aos motoristas.