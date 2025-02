Casarão ficou destruído após incêndio e clínica reabriu as portas em novo endereço - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 20:31

Petrópolis -A manhã de mais uma sexta-feira de junho em Petrópolis parecia anunciar o início de um novo dia de trabalho. Água quente, um café fresco e a surpresa que mudaria tudo: um acidente que deu início ao fim de um casarão histórico do século XIX. Entre tantos empreendimentos atingidos pelo fogo, que rapidamente saiu do controle, o sonho de um casal de dentistas que escolheu a cidade para viver.



O espaço que atendeu mais de 15 mil pacientes teve prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão, segundo os sócios administradores, Dr. Vítor Pinheiro e Drª Thais Pinheiro, que precisaram aprender a lidar com o luto pela perda do espaço que consideravam um “filho”, enfrentando os impactos emocionais, financeiros e administrativos.



“Foi um momento de não acreditar no que estava acontecendo, ficamos impotentes olhando as chamas consumindo tudo que conquistamos com muito suor durante quase 20 anos. As perdas materiais foram enormes e incontáveis, superam o total de R$ 1 milhão. Nossa especialidade eram implantes, que contavam com alta tecnologia e equipamentos que foram um investimento grande para trazer diferenciais na nossa área para a cidade”, contam.



Entre os itens que fazem parte do imaginário afetivo dos sócios estão desde o lustre da recepção, um dente esculpido por Vítor em sabão no ano de 2001, além de uma coletânea de livros e uma lupa sob medidas, fabricada na Dinamarca. Mas foi através da solidariedade, que a tristeza deu lugar a um sentimento de saudade e esperança através da fé, acreditando que o sonho de retomar os atendimentos no próprio espaço se realizaria.



“Recebemos ajuda financeira, apoio emocional e orações. Pacientes nos enviavam lembranças como bolos, flores e mensagens de carinho. Não temos palavras para expressar nossa gratidão”, destacam os dentistas.

Além do suporte de amigos, familiares e petropolitanos que abraçaram a causa, os proprietários da Intensa Odontologia Afetiva, tornaram real o desejo de voltar ao próprio consultório. Depois de alguns meses de atendimentos temporários em um espaço cedido, a clínica reabre suas portas em nova localização, prometendo honrar a qualidade nos procedimentos realizados e o legado de cuidado com o paciente.



O novo espaço fica no Centro Empresarial do Shopping Pátio Petrópolis, marcando a mudança de nome da marca, que antes era Intensa Odontologia de Resultados, para eternizar a gratidão por tudo que viveram, além de honrar o carinho de quem os acompanha.



“Todos nós estamos sujeitos a imprevistos, mas a solidariedade e a fé são forças que nos ajudam a recomeçar. Uma coisa que nos marcou muito foi que, desde o dia do incêndio, centenas de pessoas que nos procuraram, entraram em contato ou nos encontravam, sempre citavam um texto da bíblia que diz: ‘a glória da segunda casa será maior que a da primeira’, o que para nós sempre foi claro como uma mensagem de Deus para não desistir”, explicam a Drª Thais e o Drº Vitor Pinheiro.



Mantendo o foco nos implantes dentários, a clínica traz entre as novidades dessa nova fase mais conforto aos pacientes, com melhorias na sala de espera e no consultório, além de um foco redobrado no atendimento humanizado. A principal promessa da clínica é entregar o sorriso dos pacientes em apenas 5 dias. Investimentos também estão sendo realizados para a expansão dos atendimentos e uma completa modernização, para garantir um atendimento clínico 100% digital, com escaneamento dos pacientes e cirurgias guiadas. Para o futuro está entre os sonhos a implantação de uma unidade em Itaipava.



“Espero que nossa história sirva de ensinamento para muitas pessoas, pois todos nós estamos sujeitos a coisa inesperadas que cruzam nossa caminhada. Mas quando fazemos coisas boas para outras pessoas, um dia elas retornam. É preciso principalmente ter fé que tudo irá se resolver pois o nosso Deus é bom o tempo todo.”, pontua o Dr. Vitor Pinheiro.

“Podem esperar de nós todo o comprometimento com nosso trabalho, com a nossa missão e com nosso propósito de poder ajudar as pessoas a sorrirem novamente com conforto, alegria e segurança. Nós acreditamos que podemos transformar o mundo destas pessoas que passam por nós através de novos sorrisos”, conclui a Drª Thais Pinheiro.