Relógio das Flores recebendo o plantio das mudasFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 16:29

Petrópolis - A Prefeitura deu início ao plantio de mudas de hortênsias pela cidade, trazendo ainda mais cor e charme para os espaços públicos. O primeiro local a receber as novas flores foi o Relógio das Flores, um dos principais cartões-postais do município, que está passando por um processo de revitalização. Além das hortênsias, o espaço também está sendo adornado com espécies como ixória, latana e cravina, garantindo um visual ainda mais vibrante.

O trabalho está sendo realizado pela Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep). “Petrópolis é conhecida como a Cidade Imperial, mas também leva o título de Cidade das Hortênsias, e queremos reforçar essa identidade. O Relógio das Flores é um símbolo da nossa cidade, e essa revitalização reforça nosso compromisso com a preservação dos espaços públicos. Queremos que moradores e turistas encontrem um ambiente ainda mais bonito e acolhedor”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

Neste primeiro momento, mais de dez mil mudas de diferentes espécies, serão espalhadas por diferentes pontos da cidade. As hortênsias, símbolo de delicadeza e tradição, ganharão destaque no pórtico do Quitandinha, Avenida Koeler e Roberto da Silveira, entre outras ruas e avenidas.

Segundo a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, o plantio das mudas faz parte de um planejamento maior para o paisagismo da cidade. “Estamos trabalhando para trazer mais cor e vida para Petrópolis. As hortênsias e demais espécies escolhidas vão embelezar ainda mais os espaços públicos, valorizando a cidade e proporcionando um ambiente mais agradável para todos”, destacou.

A iniciativa, para a presidente da Comdep, reforça o compromisso da Prefeitura com a preservação da beleza natural de Petrópolis. "Estamos tornando a cidade ainda mais acolhedora para moradores e visitantes", disse. O plantio faz parte de um conjunto de ações de paisagismo que seguem ao longo das próximas semanas.