Drogas apreendidas no localFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 19:08 | Atualizado 13/02/2025 19:10

Petrópolis - Em uma ação contra o tráfico de drogas realizada nesta quarta-feira (12), no Dr. Thouzet, pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Municipal, uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida. A ocorrência foi na localidade conhecida como Sítio do Pica-Pau.

Durante a abordagem, com apoio do Canil K9 da Guarda Civil, os cães farejadores identificaram esconderijos subterrâneos onde estavam ocultados 1.100 papelotes de cocaína, 125 sacolés de maconha, 55 sacolés de skank, 157 papelotes de droga sintética e uma sacola com aproximadamente 300 gramas de pasta base de cocaína.

O material foi encaminhado para a 105ª DP para as medidas administrativas cabíveis.