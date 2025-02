Muitos produtos foram encontrados no interior do veículo - Foto: Divulgação/PRF

Muitos produtos foram encontrados no interior do veículoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 14/02/2025 16:39

Petrópolis - Um trio de estrangeiros especialistas em furtos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-040, em Petrópolis, na noite desta quinta-feira (13). A ação ocorreu enquanto os agentes realizavam uma blitz no km 71, sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o veículo foi abordado e três pessoas se apresentaram, sendo um casal de peruanos, pai e filha, e um homem argentino. A passageira arremessou uma bolsa pela janela, tentando ocultar os produtos furtados. No entanto, os policiais acharam a bolsa com diversas mercadorias novas e sem nota fiscal. Em revista no interior do veículo, também foram encontrados outros artefatos de origem duvidosa.

Após consulta ao sistema, foi possível constatar que se tratava de uma quadrilha praticante de furtos em diversos hotéis e em um shopping, ambos localizados na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou mediante Registro de Ocorrência que os produtos encontrados com os estrangeiros eram provenientes de furto ocorrido em diversos estabelecimentos comerciais mineiros.



Ao todo, foram encontradas bebidas, eletroeletrônicos, roupas, produtos de beleza e higiene pessoal, além de oito celulares de alto padrão envolvidos por papel alumínio. Eles devem responder por furto qualificado em concurso de pessoas.



A ocorrência foi apresentada na 105ª DP.