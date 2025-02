Reunião realizada para discutir a mobilidade urbana no distrito - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 16:58

Petrópolis - Circulação contínua de agentes, a instalação de medidores de velocidade, planejamento do trânsito em períodos de evento e maior fiscalização são ações pontuais alinhadas entre a Unidos por Itaipava (UNITA) e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), em reunião nesta quarta-feira (12) à noite com o presidente da empresa, Luciano Moreira. O encontro, com diretores da Unita e empresários, estreitou o relacionamento da entidade com os agentes públicos do segmento para a busca de soluções que melhorem a mobilidade no distrito, uma das principais pautas da associação. Obras estruturais, como a construção de rotatórias, também foram apresentadas pela CPTrans, que tem no radar de mudanças a necessidade de intervenções físicas.

A UNITA abriu a reunião expressando a preocupação com a sensação de abandono da região em relação à organização do trânsito nos últimos anos e apresentou trabalho que vem realizando com profissionais de arquitetura e engenharia, de forma voluntária, na identificação de gargalos e soluções. Para a CPTrans, a associação poderá integrar uma comissão para contribuir com as decisões sobre a mobilidade na região.

“Reiteramos nosso apoio à prefeitura na implementação de mudanças que possam mitigar os efeitos negativos do trânsito. A mobilidade considerada como fator social melhora a qualidade de vida e impulsiona a economia”, afirma Alexandre Plantz, presidente da UNITA. “Esse diálogo é fundamental para que as mudanças de médio e curto prazo sejam aplicadas já tendo resultados favoráveis. Estamos prezando por um trabalho técnico, baseado em testes e medições. Algumas ações não necessitam de obras e impactam positivamente, além dos estudos para obras estruturais”, afirma Luciano Moreira.

Um dos exemplos de ações imediatas são os balizadores instalados na União e Indústria, principal via que atravessa o distrito, em fase de testes. “O período experimental será de aproximadamente 60 dias e, se demonstrem resultados positivos, podem ser aplicados em definitivo”, antecipa o presidente da CPTrans.

Luciano Moreira anunciou, já em atendimento às reivindicações da UNITA, que serão destacados dois agentes de trânsito motorizados para circularem continuamente pela região. O reforço na fiscalização no trânsito terá foco especialmente nos horários de entrada e saída das escolas. “Também estudamos a possibilidade de reinstalar um medidor de velocidade na reta em frente à Granja Brasil, para reduzir o risco de acidentes e retornos irregulares", antecipa o presidente da CPTrans.

Planejamento do trânsito em eventos também é debatido

Um outro ponto levantado foi a necessidade de maior planejamento do trânsito para eventos que acontecem em Itaipava, especialmente a partir de abril, quando o calendário de atrações se intensifica na região. A UNITA sugeriu uma reunião específica com secretarias municipais como Turismo, Segurança Pública, a própria CPTrans e outras pastas que possam contribuir, além de associações de eventos e turismo, para discutir soluções que minimizem o impacto dessas atividades no trânsito local para que não haja prejuízos para o comércio e moradores da região.

"Precisamos de um planejamento efetivo para que eventos de grande porte não comprometam ainda mais a mobilidade da região. A fiscalização deve ser intensificada e medidas preventivas precisam ser adotadas", afirmou Fabrício Santos, secretário da UNITA.

"Estreitando esse contato, abrindo o diálogo, que é a proposta da UNITA e vai ao encontro do que também prega a nova diretoria da CPTrans, pavimentamos um caminho para ações efetivas”, aponta Luciano Moreira. Queremos o que seja bom para o morador, bom para o turista e positivo para empresas, qualidade de vida e economia. Itaipava, com adensamento populacional e como um distrito receptor de visitantes precisa ser tratado com o diferencial que requer”, destaca Alexandre Plantz.