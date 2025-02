Folia Imperial 2025 - Foto: Reprodução

Folia Imperial 2025Foto: Reprodução

Publicado 17/02/2025 15:52

Petrópolis - O prefeito Hingo Hammes e o secretário de Cultura, Adenilson Honorato, anunciaram nesta segunda-feira (17) a programação da Folia Imperial 2025. O Carnaval de Petrópolis contará com oito dias de programação, em 14 localidades espalhadas pela cidade. São mais de 60 eventos e uma expectativa de mais de 100 mil pessoas participando de todas as atrações.

“Petrópolis, terá Carnaval”. Assim começou o prefeito, no anúncio feito nas redes sociais. E foi o prefeito quem anunciou uma das principais atrações da folia na cidade. “A partir do dia 28 de fevereiro teremos a apresentação da Estação Primeira de Mangueira, aqui no Centro, e também tivemos diversos blocos espalhados pela cidade”, anunciou Hingo.

O evento com a bateria da verde e rosa, tem data e local definido. Será às 20h, na Praça Visconde de Mauá (praça da Águia), em frente a câmara municipal. “Esse evento marca a abertura oficial do nosso Carnaval e acontece com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, com a bateria da Mangueira saindo do Palácio Amarelo e tomando a praça, durante o evento da feira Deguste”, explicou o secretário de Cultura.

No fim de semana anterior, começa o pré-Carnaval, que acontece entre os dias 21 (sexta-feira) e 23 (domingo), com a feira Deguste e os blocos nos bairros. A Deguste segue ainda ao longo do Carnaval, com programação entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Entre as atrações do evento cervejeiro estão Baile do Zen, Puro Pecado, Larissa Viana, Priscila Gouvêa, Hugo Rocha, Pedro Ribeiro, Samba de Mãos Dadas e Jonatan Francisco.

Também entre os dias 28 e 4, a Praça da Liberdade recebe desde cedo o Agita Folia e durante a tarde tem matinê para as crianças com a Tribo de Gonzaga, que se apresenta à noite com convidados. Entre eles: Trio Dubrá, Breno Moraes e Taruíra, Espanta Freguesia e Pedro Ribeiro, além do Grupo Teatral Andança com o espetáculo A Última História.

“Ainda falando de programação infantil, além da Praça da Liberdade, ela também acontece no Palácio de Cristal, na Praça da Mosela, no Céu da Posse e no Cremerie”, ressaltou Adenilson, que lembrou ainda da programação dos blocos tradicionais da cidade. “São 14 locais de eventos na cidade, do Meio da Serra ao distrito da Posse”.

Além do Meio da Serra e da Posse, também estão na programação eventos em Nogueira, Correas, Itamarati, Cascatinha, Morin, Provisória, Mosela, Secretário, Cremerie, Pedro do Rio e Centro. Entre os blocos, os tradicionais Vai Quem Quer, Vai Dar M, Guerreiros da 20, General Marciano, Urso, Parada Obrigatória, entre outros.

A novidade nesta edição é o primeiro desfile da GRES Império Petrópolis, que acontece também na sexta de Carnaval (28), com concentração na Praça da Inconfidência, de onde segue pela Rua do Imperador. A programação completa está disponível no site da Prefeitura

A Folia Imperial 2025 tem apoio da Fundação Anita Manituano de Artes do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ, do governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Câmara Municipal de Vereadores de Petrópolis.