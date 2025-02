Caminhão da Saúde - Foto: Divulgação

Publicado 16/02/2025 23:46

Petrópolis - Os atendimentos das duas carretas com equipamentos modernos para realização de exames de mamografia e ultrassonografia vão oferecer os serviços até quarta-feira (19). As unidades estão na Praça Dom Pedro, no centro. A ação faz parte de uma parceria da Prefeitura de Petrópolis com o Governo do Estado do Rio para reduzir filas na saúde e atender a população com maior agilidade.

Os pacientes estão sendo encaminhados pelo setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Mas no caso da mamografia, quem tiver o pedido do médico pode procurar diretamente a unidade móvel para realizar o exame.

“Devido a grande procura, conseguimos junto ao governo do estado ampliar o atendimento para poder atender a população”, disse o prefeito Hingo Hammes.

A equipe conta com 13 funcionários, incluindo um médico e uma técnica de enfermagem. Por dia, são oferecidas 80 vagas para mamografia e 70 para ultrassonografia nas seguintes modalidades: Tireoide, Tireoide com Doppler, Mamária, Pélvica, Transvaginal e Transvaginal com doppler.

“Os caminhões na cidade estão ajudando a reduzir a fila de espera para os exames, principalmente da ultrassonografia, que a fila é grande. Nesses primeiros dia aqui já atendemos quase 600 pessoas. Agradeço ao governador Cláudio Castro e a secretaria Estadual de Saúde, Claudia Melo, pela sensibilidade e atender esse pedido de extensão do período aqui na cidade”, concluiu o secretário municipal de saúde, Luís Cruzick.

Para a realização de ultrassonografia mamária em pacientes acima de 40 anos, é necessário apresentar o laudo da última mamografia realizada no período de um ano.

Confira os documentos que precisam ser apresentados:

Carteira de identidade

Cartão do SUS

Comprovante de residência atual

Pedido médico original