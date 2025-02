Concursados foram recebidos por Luciano Moreira, presidente da companhia - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 17:52

Petrópolis - Na manhã desta quarta-feira (19), o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Luciano Moreira, recebeu os 38 novos servidores que ocuparam cargos administrativos operacionais depois de terem sido aprovados no concurso público. Eles assume cargos de auxiliar manutenção, auxiliar de serviços gerais, controlador de operação, oficial de manutenção, serralheiro, assistente administrativo e agente de trânsito.

“Hoje foi um dia importante de recepção e de dar boas-vindas a esses novos servidores públicos, que terão daqui para frente o papel fundamental de prestar esse atendimento tão fundamental na nossa cidade que é a gestão do trânsito. É com uma gestão do trânsito eficiente que ajuda a nossa cidade evoluir a cada dia”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

Os concursados foram apresentados ao presidente da CPTrans, que contou a história da empresa pública, apresentou o plano de mobilidade urbana de Petrópolis e comentou sobre os desafios de quem trabalha no trânsito, no atendimento à população.

“Trabalhar no trânsito é um desafio grande. É atender uma demanda da população, que impacta em vários setores. O desenvolvimento econômico do município tá diretamente ligado à mobilidade urbana. O bem-estar das pessoas está intimamente conectado ao tempo de deslocamento e ao conforto que ela tem para chegar no trabalho, em casa, na escola. E ser um funcionário da CPTrans é ter a consciência desse papel tão importante”, destacou Luciano.

Para os novos concursados, um desafio que começa agora. “Fui aprovado para o cargo de controlador e estou muito satisfeito de trabalhar e servir na cidade de Petrópolis”, disse Gustavo Leão.

Hingo finaliza reforçando o compromisso valorizar os servidores e convocar os aprovados nos concursos realizados anteriormente. “Nossa gestão tem o compromisso de convocar os concursados nos concursos de forma planejada e com organização financeira. Estamos empenhados em trazer mais servidores para o município”.