Banco de Sangue Santa TeresaFoto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 18:04

Petrópolis - O GSH Banco de Sangue Santa Teresa emite um sinal alerta sobre a escassez crítica dos tipos sanguíneos O negativo e O positivo, cujos estoques encontram-se bem abaixo do nível ideal. Segundo a instituição, a contribuição imediata da população é fundamental pois a tendência é de que haja uma queda maior nas próximas semanas devido aos feriados de Carnaval e às festas pré-Carnavalescas.

A mobilização de doadores é essencial para garantir a reposição urgente dessas reservas. “Os impactos dessa situação podem comprometer o atendimento a pacientes que dependem de transfusões que são vitais para a recuperação. Ao mesmo tempo em que há essa queda nas doações, estamos em um período de grande demanda em razão de muitos acidentes de trânsito”, diz Eliane Custódio, captadora de doadores do GSH Banco de Sangue.

O sangue tipo O-, além de ser essencial para emergências, quando não é possível realizar exames rápidos para identificar o tipo sanguíneo do paciente, é universalmente compatível e pode ser transfundido em qualquer pessoa. Sua importância aumenta quando se trata de recém-nascidos com até 4 meses que necessitam de transfusão, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Já o tipo O+ é igualmente necessário e sua demanda é contínua, uma vez que esse tipo sanguíneo é frequentemente utilizado em transfusões devido à sua versatilidade e capacidade de ser compatível com diversos pacientes.

A colaboração de todos é urgente para evitar que essa situação afete os pacientes que dependem desses componentes sanguíneos essenciais. “Mesmo quem não sabe seu fator Rh pode ajudar, pois faremos o teste durante o processo de doação”, destaca Eliane.

Onde doar?

O GSH Banco de Sangue Santa Teresa convida todos a se juntarem a esta corrente pela vida, se dirigindo à unidade para efetuarem a sua doação de sangue. A instituição funciona diariamente, das 7h às 18h, inclusive aos domingos e feriados, na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas, que deve ser acionado pelo WhatsApp: (24) 99269-4355.



Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

• Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

• Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.