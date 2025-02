Hospital Santa Teresa teve princípio de incêndio registrado nesta madrugada - Foto: Arquivo

Publicado 21/02/2025 15:58

Petrópolis - Na madrugada desta sexta-feira (21), um princípio de incêndio foi registrado no Hospital Santa Teresa, por volta das 4h50. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.

Após tomar conhecimento do ocorrido, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), pediu esclarecimentos sobre o fato, que teria começado na enfermaria do terceiro andar, com os pacientes sendo transferidos para leitos em outro andar.

Segundo o MPRJ, em outubro do ano passado, uma ação civil pública foi ajuizada com pedido de tutela de urgência para que o hospital implementasse todas as medidas contra incêndio exigidas pelo Corpo de Bombeiros, que deveria emitir o certificado de aprovação.

"Estamos reiterando o pedido de liminar nesta ação, já que é mais do que evidente o risco decorrente da ausência de certificação do Corpo de Bombeiros", pontuou a promotora de Justiça, Vanessa Katz.



O MPRJ acompanha ainda, por meio de um procedimento administrativo, a estruturação da rede hospitalar do município de Petrópolis, verificando as condições de funcionamento dos hospitais da cidade, inclusive no que se refere à regularização junto ao Corpo de Bombeiros.