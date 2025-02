Ao todo, 500 vagas estão sendo oferecidas - Foto: Arquivo

Publicado 20/02/2025 17:48

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o primeiro cadastro para castração de cães e gatos do município em 2025. Na primeira etapa serão oferecidas 500 vagas para atender as regiões de Araras e Vale das Videiras.

“O controle populacional de animais é um compromisso do nosso governo. Precisamos garantir qualidade de vida para os animais de estimação e conscientizar a população para uma adoção responsável”, comentou o prefeito Hingo Hammes.

O cadastro, que acontece em dias específicos, será feito em unidades de saúde e associações de moradores. O tutor já vai sair do cadastro com o dia e horário da cirurgia agendados. O morador deve levar identidade, CPF e comprovante de residência atual. Não é necessário levar o animal de estimação para fazer o cadastro. As cirurgias estão previstas para acontecer de 24 a 26 de março.

“Neste primeiro momento vamos fazer apenas o cadastro dos animais, assim organizaremos toda a logística para que as cirurgias aconteçam de forma segura”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Luís Cruzick.

Veja o Calendário de cadastramento:

– 1ª Etapa 2025

Data: 24/02/2025

•Associação de Moradores do Malta - 9 às 16h

Estrada Bernardo Coutinho, 9.435 - Araras

•PSF Vale das Videiras – 10 às 15h

Estrada Almirante Paulo Meira, s/n – Vale das Videiras

Data: 25/02/2025

•Associação de Moradores Santa Luzia - 09 às 13h

Estrada do Mata Cavalo, próx ao nº 525 - Araras

•UBS Araras – 9 às 16h

Estrada Bernardo Coutinho, 3435 - Araras

Data: 26/02/2025

•Vila do Sossego – Quadra de esportes – 9 às 12h

Br 040 Km 65 – Vila do Sossego

