Marcelo Freixo recebeu os secretários em BrasíliaFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 16:35

Petrópolis - O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, recebeu nesta quinta-feira (20), em Brasília, os secretários de Turismo e Cultura de Petrópolis Pablo Kling e Adenilson Honorato. O objetivo do encontro foi ampliar a divulgação e atrair ainda visitantes internacionais para a Cidade Imperial.

“Petrópolis é uma cidade fundamental para a gente entender o que foi e o que é o Brasil. Sou professor de História e durante anos e anos levei meus alunos para conhecer o Museu, a Casa de Santos Dumont, o Palácio de Cristal e até a Bauernfest. São atrativos maravilhosos para o turismo, que podem gerar ainda mais emprego e renda nessa cidade belíssima”, destacou Freixo.

Kling e Honorato apresentaram o Museu Imperial e a Casa de Santos Dumont como alguns dos principais chamarizes da cidade, além de todo charme da arquitetura colonial e da geografia da Região Serrana do Rio.

"Temos muitos atrativos e é necessário voltar o olhar do mundo para nossa cidade. Temos grandes festas, monumentos históricos e fazemos parte da história do Brasil”, destacou Honorato.

Pablo Kling, por sua vez, ressaltou o potencial e a infraestrutura da cidade para receber os turistas.

"Petrópolis tem uma estrutura hoteleira excelente e atrativos muito importantes sobre a história do nosso país. O apoio da Embratur e do Freixo será fundamental para a gente atrair ainda mais turistas para a cidade”, destacou Kling.

O presidente da Embratur também colocou a equipe de dados da Agência à disposição dos secretários e gestores de Petrópolis para ajudar na análise dos registros da cidade e auxiliar na elaboração das estratégias de promoção do turismo na região. Além disso, Freixo incentivou os secretários a inscreverem o município nos editais para as feiras internacionais para, então, atuarem como coexpositores da Embratur no exterior.