Alunos da escola foram premiados - Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 16:01

Petrópolis - Alunos da Escola Firjan SESI Petrópolis receberam nesta terça-feira, 25, as premiações da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) de 2024. Os 32 alunos da instituição concorreram entre os mais de 260 mil inscritos de escolas de todo o Brasil. Voltada para estudantes do Ensino Fundamental anos finais, a competição que em Petrópolis foi promovida pela Enel RJ, visa conscientizar os jovens sobre o uso racional de energia elétrica. Após uma jornada de desafios e provas, que aconteceram no formato on-line, os alunos conquistaram 19 medalhas de ouro, 9 de prata e 4 de bronze.

A participação dos estudantes faz parte da orientação pedagógica das Escolas Firjan SESI, que incentiva os jovens a aplicarem em atividades diversas os conhecimentos adquiridos em sala de aula. As olimpíadas acadêmicas são alternativas para os jovens não só colocarem em prática, mas também aprofundarem o aprendizado.

“Incentivamos a participação dos estudantes considerando a importância para o desenvolvimento. Esse tipo de iniciativa agrega valores para a ampliação do conhecimento, oportunizando um maior desempenho escolar e principalmente, os alunos levam o aprendizado para a vida, o que contribui para a formação desses jovens enquanto cidadãos”, destacou a diretora da escola Firjan SESI Petrópolis, Bianca Esteves, enfatizando a relevância das olimpíadas para o currículo acadêmico.

Aos 14 anos de idade, o estudante Pedro Lucas Leite conta que, por meio dos desafios e dos jogos apresentados na competição, teve acesso a informações sobre o consumo de energia que agora aplica no dia a dia. “Com os jogos aprendemos muito sobre o que podemos levar para a nossa vida. Vou sempre fazer olimpíadas para buscar mais resultados e levar tudo o que aprendi para o meu futuro. Essa é uma oportunidade para que possamos aprender cada vez mais”, contou o aluno do 9° ano do Ensino Fundamental, que para essa competição teve o acompanhamento da professora de Ciências e Biologia, da escola Firjan SESI Petrópolis, Michele Kochem. “As competições são uma oportunidade de os alunos aprofundarem o que aprendem em sala de aula”, conta.

A ONEE faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e é desenvolvida em parceria com as distribuidoras de energia elétrica do país. A competição compreende a aplicação de provas e jogos, com premiações aos melhores resultados.

A inserção dos alunos nas competições externas leva em consideração o interesse e as habilidades dos alunos. “Os modelos de provas ou desafios têm aplicabilidade no conhecimento que os alunos vão adquirindo. Muitas provas são on-line e exigem capacidade de raciocínio e resolução de problemas que estão de acordo com a metodologia e proposta pedagógica das Escolas SESI”, complementou a orientadora pedagógica da Escola SESI Petrópolis, Maria Inês Costa dos Santos.