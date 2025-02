EJA no Hospital Alcides Carneiro - Foto: Divulgação

EJA no Hospital Alcides CarneiroFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:32

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove este ano mais uma turma de Educação para Jovens e Adultos (EJA) pra funcionários plantonistas que não tiveram oportunidade de concluir os estudos em sua trajetória escolar. São funcionários de diversas áreas, como cozinha, lavanderia, copa, higiene, transporte e almoxarifado. As aulas são realizadas em dias alternados, respeitando as escalas de plantão e proporcionando um ambiente de aprendizagem acolhedor e adaptado.

“Nosso objetivo é dar acesso e oportunidade para os funcionários do Hospital Alcides Carneiro, que é a nossa maior referência em saúde pública do município. Assim, muitos deles vão poder até realizar o sonho de crescer na profissão” comenta o prefeito Hingo Hammes.

O Projeto EJA-HAC foi implementado no Hospital Alcides Carneiro em parceria com a Escola Municipalizada Hercilia Henriques Moret. O curso oferece uma proposta pedagógica adaptada às necessidades dos plantonistas. A proposta é ampliar o projeto para atender também os funcionários das Unidades de Pronto Atendimento e dos Postos de Saúde da Família.

“Este curso é formado por trabalhadores que enfrentam jornadas de trabalho e precisam conciliar os estudos com as demandas profissionais e pessoais. Tivemos a sensibilidade de adaptar os horários de plantões para garantir a capacitação deles” explicou o Secretário Municipal de Saúde Luís Cruzick.

Entre os alunos, há pessoas com limitações físicas, estudantes em processo de alfabetização e surdos, que além de aprimorarem o domínio da Língua Portuguesa, desenvolvem suas habilidades em libras. A sala de aula conta com três professores e uma intérprete de Libras, garantindo um atendimento personalizado e inclusivo. A metodologia adotada valoriza a aprendizagem colaborativa, o respeito às diferenças e a construção coletiva do conhecimento.

“O EJA do Hospital Alcides Carneiro é um exemplo concreto de como a educação pode transformar vidas, especialmente quando estruturada para atender às necessidades do público adulto trabalhador”, disse o secretário de Educação, Alexandre Gurgel.

As aulas do EJA-HAC são organizadas a partir de temas geradores, cuidadosamente selecionados para promover a participação ativa dos estudantes e estimular sua reflexão crítica. O projeto começou em 2024 e os resultados comprovam a eficácia. Dos participantes da turma do ano passado, 12 estudantes foram aprovados na redação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). No ensino fundamental, três alunos foram aprovados em todas as competências e conseguiram antecipar a conclusão do Ensino Fundamental.