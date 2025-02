Indivíduo foi preso por agentes da 105ª DP e do 26º BPM - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2025 22:53

Petrópolis - No início da tarde deste sábado (22), a Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam um homem que furtou um mercado em Petrópolis. A prisão foi realizada na Comunidade Vitória, localizada no Duarte da Silveira.

De acordo com informações da 105ª DP, o indivíduo furtou carnes e cervejas de um estabelecimento local, gerando um prejuízo estimado em R$ 1 mil. No momento da abordagem, o autor confessou o furto e indicou o lugar onde estavam os alimentos subtraídos.

O homem foi levado para a 105ª DP.