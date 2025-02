Ministra Luciana Santos visitou o LNCC - Foto: Luara Baggi/MCTI

Ministra Luciana Santos visitou o LNCCFoto: Luara Baggi/MCTI

Publicado 21/02/2025 16:51

Petrópolis - Nesta sexta-feira (21), a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, realizou uma visita técnica ao Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). O prefeito Hingo Hammes esteve presente e acompanhou a ministra durante a visita. Também estiveram presentes o vice-prefeito Baninho, o secretário de Governo, Fred Procópio, a deputada federal, Jandira Feghali, a deputada estadual, Elika Takimoto, e a vereadora Livia Miranda.

Durante a visita, as autoridades conheceram as instalações do supercomputador Santos Dumont, que passou por um processo de atualização para ampliar sua capacidade de processamento. A ampliação foi viabilizada por meio de um projeto de cooperação com a Petrobras, que financiou o projeto com um investimento de R$ 100 milhões. O upgrade é a primeira etapa do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) que visa transformar o país em referência mundial em inovação e eficiência no uso da inteligência artificial, especialmente no setor público.

O Plano Brasileiro tem como objetivo fornecer ao país infraestrutura tecnológica avançada e desenvolver modelos de linguagem em português que reflitam as características culturais, sociais e linguísticas do Brasil, com investimentos de até R$ 23 bilhões em quatro anos.

O prefeito Hingo Hammes destacou a vocação de Petrópolis para a inovação tecnológica e o potencial da cidade em gerar empregos qualificados.



“Petrópolis possui um ambiente propício para o desenvolvimento científico e tecnológico, e o LNCC é um exemplo claro disso. A modernização do supercomputador Santos Dumont não apenas reforça nossa posição como polo de pesquisa, mas também abre novas oportunidades de trabalho altamente especializado para nossos cidadãos”.



A ministra Luciana Santos enfatizou a relevância do LNCC tanto para a cidade quanto para o país. Ela afirmou que “o LNCC desempenha um papel estratégico no avanço da ciência e tecnologia no Brasil. Com a recente atualização do supercomputador Santos Dumont, pesquisadores de diversas áreas, como saúde, meio ambiente e indústria, terão mais capacidade para desenvolver soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos”.



O LNCC, localizado em Petrópolis, é uma instituição de referência nacional em computação científica, oferecendo suporte avançado para projetos de pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento.