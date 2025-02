Reunião definiu implementação do projeto em Petrópolis - Foto: Divulgação

Reunião definiu implementação do projeto em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 17:02

Petrópolis - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) fará a capacitação de equipes que irão atuar na remoção de ervas de passarinho, que prejudicam árvores no Centro Histórico de Petrópolis – cidade que será piloto nesta iniciativa. O apoio às ações de preservação ambiental nos municípios é uma determinação do governador Cláudio Castro. O suporte técnico ao município foi anunciado pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi em reunião nesta quinta-feira (20) entre representantes da prefeitura, do Legislativo e de concessionárias de serviço. A criação da força tarefa entre estado e prefeitura para limpeza e cuidado das árvores na cidade, foi anunciada por Bernardo no início deste mês após reunião com o vereador Aloísio Barbosa Filho - autor da proposta - e conversa com o prefeito Hingo Hammes.

"Hoje sabemos que a arborização é muito mais que uma questão paisagística nas áreas urbana; as árvores têm papel fundamental dentro das políticas de enfrentamento às mudanças climáticas, o que é prioridade para o governador Cláudio Castro. Teremos duas patrulhas para este serviço com equipes que serão capacitadas pelos nossos técnicos. Em Petrópolis este trabalho é fundamental. Temos árvores centenárias de grande porte, que precisam destes cuidados", explica o secretário Bernardo Rossi.

A presidente da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis - Comdep, Fernanda Ferreira, destaca a importância da capacitação técnica para as equipes da Companhia que atuam neste serviço de cuidado com as árvores. "É um apoio do Inea que termos pela primeira vez junto ao município e que fará toda a diferença para que nossos funcionários possam entender perfeitamente os laudos, por exemplo, e o serviço seja feito de forma correta e orientada", considera Fernanda Ferreira.

A ideia é que as patrulhas iniciem a limpeza de árvores em áreas estratégicas como a Praça da Liberdade e Praça D. Pedro – coração do Centro Histórico.

"Agradeço ao secretário Bernardo Rossi pela atenção que está dando a esta demanda e por esta mobilização que está sendo feita para avançarmos com este trabalho. Os petropolitanos, que enfrentam transtornos com incidentes provocados por queda de árvores, sabem a importância deste trabalho que será feito", destaca o autor da proposta, Aloísio Barbosa.

A equipe técnica do Inea também fará um plano de conscientização para sensibilização da população sobre a importância do cuidado com as árvores.

"É mais um apoio fundamental que estamos recebendo do Estado. Termos este suporte técnico da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade auxiliando as nossa equipes do município fará toda a diferença para os resultados deste trabalho", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e vice prefeito, Albano Filho, Baninho.

A reunião teve a presença do diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas do INEA, Cleber Ferreira; do presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB – Petrópolis, Rogério Guimarães, e de representantes das concessionárias Enel e Águas do Brasil, que irão somar à iniciativa. Antes do início das intervenções, o planejamento e cronograma de serviços serão apresentados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN para análise.