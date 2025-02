Cordão do Bola Preta irá se apresentar em Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 17:19

Petrópolis - Começa nesta sexta-feira (21), a Folia Imperial 2025, com os eventos de pré-Carnaval, que agitam o Centro, Morin, Nogueira e Cascatinha. É uma novidade a programação é a apresentação especial do Cordão do Bola Preta, bloco tradicional que agita o Carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro e que sobe a Serra para a Folia Imperial.

“Essa é uma festa para valorizar a nossa cultura, fomentando a nossa economia. Graças à parceria com a Funarj, com o governo do Estado, com os blocos tradicionais e com os fomentadores de cultura local, estamos trazendo um Carnaval cheio de atrações, mas, sobretudo, uma folia focada na segurança, nas famílias”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

O pré-Carnaval vai durar três dias, com a feira Deguste no Centro Histórico, na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), o evento segue de 18h às 22h, nesta sexta e sábado, enquanto no domingo se inicia às 11h. E é no domingo, às 17h, também na Praça Visconde de Mauá, a apresentação do Cordão do Bola Preta.

“O Cordão do Bola Preta é um dos blocos mais tradicionais do país. Um dos mais antigos (fundado em 1918), que agitava lá no passado os cordões carnavalescos no Rio e segue com essa tradição até hoje. É uma curiosidade é que parte dessa equipe, que arrasta milhões todos os anos na Avenida Rio Branco, na capital, é de Petrópolis”, disse o secretário de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato.

Além das apresentações na feira Deguste, que hoje tem baile Dubrá, a partir das 20h30, o pré-Carnaval conta ainda com: o bloco General Marciano Magalhães, a partir das 17h deste sábado, no Morin; no domingo com o Bloco Parada Obrigatória, também no Morin, a partir das 10h; e ainda no domingo, a partir de meio dia, o Bloco do Urso, em Cascatinha.

Oito dias, mais de 60 atrações

O Carnaval de Petrópolis contará com oito dias de programação, em 14 localidades espalhadas pela cidade. São mais de 60 eventos e uma expectativa de mais de 100 mil pessoas participando de todas as atrações.

A abertura oficial é com a bateria da Estação Primeira de Mangueira, às 20h, na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), em frente à Câmara Municipal. “Esse evento marca a abertura oficial do nosso Carnaval e acontece com apoio da Câmara, com a bateria da Mangueira saindo do Palácio Amarelo e tomando a praça, durante o evento da feira Deguste”, explicou o secretário de Cultura.

O evento acontece durante a feira Deguste, que segue ainda ao longo do Carnaval, com programação entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Entre as atrações do evento cervejeiro estão Baile do Zen, Puro Pecado, Larissa Viana, Priscila Gouvêa, Hugo Rocha, Pedro Ribeiro, Samba de Mãos Dadas e Jonatan Francisco.

Também entre os dias 28 e 4, a Praça da Liberdade recebe desde cedo o Agita Folia e, durante a tarde, tem matinê para as crianças com a Tribo de Gonzaga, que se apresenta à noite com convidados. Entre eles: Trio Dubrá, Breno Moraes e Taruíra, Espanta Freguesia e Pedro Ribeiro, além do Grupo Teatral Andança com o espetáculo A Última História.

Também haverá programação infantil no Palácio de Cristal, na Praça da Mosela, no Céu da Posse e no Cremerie.

A programação completa está disponível no site da Prefeitura

O Folia Imperial 2025 tem apoio da Fundação Anita Manituano de Artes do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ, do governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.