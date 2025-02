Táxis devem passar pela vistoria 2025 em Petrópolis - Foto: Agência Brasil

Publicado 25/02/2025 17:26

Petrópolis - A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTrans divulgou nesta terça-feira (25) o calendário anual de vistoria dos táxis que atuam na cidade. Os períodos de vistoria são determinados pelo número final da placa do veículo. O primeiro prazo começa no dia 3 e segue até o dia 14 de março.



“A primeira placa de vencimento do calendário são as que terminam com final um. E a última os veículos com placa final zero, entre os dias 7 e 17 de julho. É importante que os permissionários fiquem atentos à documentação exigida para esse processo. Ela está disponível na publicação desta terça-feira, 25, no Diário Oficial do município”, explicou o chefe de fiscalização de transportes, Alexandre Lima.



Para fazer a vistoria, o permissionário (ou seja, o dono da concessão do serviço) ou um representante legal, representante judicial ou o taxista permissionário (registrado pelo permissionário) deve apresentar: o documento de registro do veículo (CRLV) 2024 ou 2025; inspeção do GNV atualizado; aferição do taxímetro atualizada; ISS 2024 pago (ou o comprovante de isenção); certidão negativa do registro de distribuição criminal atualizada do permissionário e auxiliares; a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) indicando que “exerce atividade remunerada”, tanto do permissionário quanto dos auxiliares; cartão de permissão (alvará) 2024. Além disso é necessário pagar uma taxa de vistoria, no valor de R$ 102.



Se o veículo tiver mais de 12 anos, o permissionário terá que substituí-lo no prazo de 90 dias. A vistoria é realizada na sede da CPTrans, na rua Alberto Torres, 115 no centro. De segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), de 8h30 às 16h30.



“Durante o processo, a CPTrans pode, caso seja necessário, solicitar documentos complementares para a aprovação da vistoria. Perder esse prazo ou deixar de apresentar a documentação pode resultar na impossibilidade de renovar a autorização. Por isso, é muito importante que os permissionários de táxis não percam esse prazo, que fiquem atentos ao calendário”, destacou o presidente da CPTrans, Luciano Moreira.



Calendário de Vistoria de Táxis

1 - 03/03/2025 a 14/03/2025

2 - 17/03/2025 a 28/03/2025

3 - 31/03/2025 a 11/04/2025

4 - 14/04/2025 a 25/04/2025

5 - 28/04/2025 a 09/05/2025

6 - 12/05/2025 a 23/05/2025

7 - 26/05/2025 a 06/06/2025

8 - 09/06/2025 a 20/06/2025

9 - 23/06/2025 a 04/07/2025

0 - 07/07/2025 a 18/07/2025