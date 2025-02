Da esquerda para a direita: Letícia Bade, Orientadora Escolar; professora Rosemere, Júlia Siqueira Machado; Bernardo Dias Lamela; e Marcela Cardozo, Diretora Geral - Foto: Divulgação/PMP

Da esquerda para a direita: Letícia Bade, Orientadora Escolar; professora Rosemere, Júlia Siqueira Machado; Bernardo Dias Lamela; e Marcela Cardozo, Diretora GeralFoto: Divulgação/PMP

Publicado 22/02/2025 23:47

Petrópolis - Júlia Siqueira Machado e Bernardo Dias Lamela, alunos da Escola Municipal Salvador Kling, foram agraciados com a medalha de Honra ao Mérito na primeira edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF). A competição, promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional e B3, com apoio do Ministério da Educação e organização da UpMat Educacional, busca ampliar o conhecimento dos jovens sobre o funcionamento do mercado financeiro e a importância do planejamento econômico.

“A educação financeira é uma ferramenta essencial para que as futuras gerações tomem decisões mais conscientes sobre consumo, poupança e investimento. Ao participarem dessa olimpíada, os estudantes ampliam sua visão sobre o valor do dinheiro e a necessidade de um planejamento responsável, conceitos que farão diferença ao longo de suas vidas”, ressaltou o prefeito Hingo Hammes.

O secretário de Educação, Alexandre Gurgel, reforçou a importância de levar temas como esse para o ambiente escolar. “Inserir educação financeira no cotidiano dos alunos é prepará-los para desafios que vão além da sala de aula. Essa experiência permite que desenvolvam autonomia, senso crítico e responsabilidade, habilidades fundamentais para a vida adulta”,.

A professora de matemática, Rosemere Gonçalves, incentivou a participação dos estudantes ao identificar na olimpíada uma oportunidade de aprendizado pouco abordada no currículo. “Mesmo com pouco tempo de preparação e dificuldades de acesso à plataforma, os alunos se esforçaram e demonstraram grande interesse pelo tema” aponta ela.

A diretora da escola, Marcela Cardozo, parabenizou os alunos e ressaltou o valor da iniciativa. “A olimpíada proporcionou um conhecimento prático que ajudará os estudantes a lidar melhor com suas finanças no futuro”, completou.