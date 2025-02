Ponto de coleta instalado no Hortomercado de Itaipava - Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2025 23:10

Petrópolis - O projeto Conexão Verde já apresenta resultados expressivos em Petrópolis. Em apenas 22 dias, já foram recolhidas 10 toneladas de vidro, fruto do descarte voluntário realizado pela população. Uma caçamba específica para o descarte do material, instalada no início do mês de fevereiro, no Hortomercado Municipal, em Itaipava, como parte da iniciativa desenvolvida pela Opensat Soluções, com apoio de empresas da iniciativa privada, e também do poder público.

A instalação da caçamba foi realizada pela Ambipar Environment, responsável pelo descarte correto do material. O vidro, que pode levar até um milhão de anos para se decompor, normalmente seria destinado a aterros sanitários ou lixões. Com esse novo ponto de coleta, é possível reaproveitá-lo, reintegrando-o à cadeia produtiva.

“Temos a honra e a satisfação de retirar do meio ambiente 10 toneladas de vidro que serão reaproveitadas. Esse projeto só está dando certo porque a população está ajudando e fazendo o descarte de forma correta, utilizando nossos Pontos de Entrega Voluntária de Coleta Seletiva (PEV) e as caçambas de vidro”, afirma César Magno, gestor da Opensat e embaixador do projeto Lixo Zero em Petrópolis.

A iniciativa de coleta seletiva está se expandindo rapidamente na cidade e, nos últimos dias, uma nova caçamba para vidro foi instalada na região de Araras, em parceria com a Associação de Moradores do Malta, ampliando ainda mais o alcance do projeto. O projeto Conexão Verde tem sido fundamental para a estruturação e eficácia da coleta seletiva em Petrópolis.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as possibilidades de destinação correta dos materiais recicláveis, reduzindo o impacto ambiental do descarte inadequado. No total, já foram instalados 4 Ponto de Entrega Voluntária de Coleta Seletiva (PEV) em parceria com a CRAS Madeira – no Catobira e no Hortomercado, em Itaipava, na cachoeira da Rocinha, em Secretário e outro em Pedro do Rio – além de duas caçambas específicas para o descarte de vidro em parceria com a Ambipar Environment, no Hortomercado e em Araras.

O sucesso da ação também se deve à adesão dos moradores, que compreenderam a importância da reciclagem e passaram a utilizar os pontos de coleta de forma consciente. “Quando um cliente contrata o serviço de internet da Opensat, está ajudando diretamente o meio ambiente através dos nossos projetos de sustentabilidade”, acrescenta César Magno.

A Opensat segue trabalhando para expandir a coleta seletiva em Petrópolis, com planos de aumentar o número de pontos de coleta e integrar tecnologia à iniciativa. Além disso, a empresa promove a revitalização de áreas urbanas e planeja ampliar sua atuação em 2025, consolidando o projeto Conexão Verde como referência em sustentabilidade na cidade.