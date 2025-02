Carnaval na Rua Teresa - Foto: Divulgação

Carnaval na Rua TeresaFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2025 22:59

Petrópolis - A movimentação econômica gerada pelo Carnaval de 2025 promete trazer impacto positivo para o comércio de Petrópolis. Com uma ocupação hoteleira indicando ultrapassar 80%, turistas e moradores vão impulsionar as vendas em diversos segmentos, especialmente alimentação, vestuário e lazer. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL Petrópolis) projeta um aumento no faturamento do setor. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima uma movimentação de R$ 12,03 bilhões no país durante a folia e Petrópolis pode se beneficiar de uma fatia dessa previsão.

“A expectativa é de um Carnaval aquecido para o comércio local. Com os hotéis cheios e turistas circulando pela cidade, restaurantes, bares, lojas e serviços devem sentir um impacto positivo. Nosso setor está preparado para atender esse público, oferecendo qualidade e variedade", afirma Claudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis.

Os segmentos de alimentação e hospedagem devem ser os mais beneficiados, conforme apontam as projeções da CNC, que estima que bares e restaurantes concentrem R$ 5,4 bilhões do total movimentado pelo turismo no Brasil. Em Petrópolis, a alta demanda vai refletir nos estabelecimentos do Centro Histórico e dos distritos, notadamente de Itaipava.

Além da gastronomia, o comércio varejista também aposta na data para reforçar as vendas. Lojas de roupas e acessórios já registram aumento na procura por artigos típicos de Carnaval, como fantasias, adereços e vestuário leve. "O Carnaval aquece o comércio, especialmente nas semanas que antecedem o feriado. Notamos uma procura maior por roupas coloridas, bijuterias e itens festivos", comenta Mohammad.

Shoppings e centros comerciais da cidade também estão preparados para receber os foliões. Além do funcionamento normal, muitos estabelecimentos apostam em promoções e programações especiais para atrair consumidores. “Essa programação é uma estratégia que vem sendo bem sucedida. Na cidade, a tendência é de as famílias procurarem o lazer com segurança e Petrópolis tem essa características em seus complexos comerciais”, pontua Cláudio Mohammad.

A CDL Petrópolis reforça a importância desse período para os lojistas e destaca que o Carnaval é um dos eventos que, com investimento certo em programação, pode ser uma fator agregador para a economia da cidade. "O turismo e o comércio caminham juntos, e um Carnaval forte significa um setor de serviços fortalecido. Nossa cidade está pronta para receber os visitantes e garantir que todos tenham uma excelente experiência", aposta Mohammad.