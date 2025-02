Material é recolhido pela Comdep - Foto: Divulgação

Material é recolhido pela ComdepFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:45

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), tem realizado um trabalho importante de coleta de óleo de cozinha usado, oferecendo uma solução sustentável e eficaz para o descarte correto desse material, evitando danos ao meio ambiente e aos sistemas de esgoto da cidade. Além disso, o óleo coletado pode ser reaproveitado na fabricação de sabão, tornando-se uma alternativa útil e sustentável.

A importância dessa ação para a preservação ambiental foi destacada pelo prefeito Hingo Hammes. "Estamos comprometidos com um Petrópolis mais limpo e sustentável. A coleta de óleo de cozinha é uma forma simples, mas extremamente eficaz, de garantir que esse material, que não pode ser jogado no ralo da pia, seja corretamente descartado. Isso contribui para a redução dos impactos ambientais e também ajuda na preservação do sistema de saneamento da cidade."

De acordo com a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, o descarte inadequado de óleo de cozinha pode gerar sérios problemas. "Além de entupir os canos e afetar o funcionamento do sistema de esgoto, o óleo derramado no meio ambiente contamina o solo e a água, causando danos irreversíveis à fauna e à flora. Por isso, a coleta seletiva de óleo é uma ação essencial para que todos contribuam com o meio ambiente", afirmou Fernanda.

A orientação para o descarte correto é simples: o óleo de fritura deve ser colocado em garrafas PET. Quando a garrafa estiver cheia, ela deve ser bem tampada e levada até um dos pontos de coleta espalhados pela cidade. A Comdep reforça que é importante não jogar o óleo no ralo da pia, pois além dos problemas ambientais, ele pode gerar custos altos com reparos nos sistemas de esgoto.

Moradores das regiões atendidas pela coleta seletiva de porta a porta também podem fazer o mesmo procedimento: colocar o óleo nas garrafinhas PET bem fechadas e deixar de forma visível junto aos recicláveis para que seja coletado adequadamente.

O prefeito Hingo Hammes também enfatizou que a educação ambiental é fundamental. "Precisamos que cada morador de Petrópolis faça a sua parte. A coleta de óleo de cozinha é apenas uma das várias ações que estamos promovendo para cuidar da nossa cidade. Com a colaboração de todos, conseguiremos manter nossa cidade mais limpa e com um meio ambiente mais saudável para as próximas gerações", concluiu.

Os pontos de coleta de óleo de cozinha estão localizados em diferentes pontos de Petrópolis, facilitando o acesso para os moradores. Eles são:

•Rua General Rondon, 400, Quitandinha (em frente à Comdep)

•Estrada União e Indústria, 4.622, Corrêas (Agência Regional da Comdep)

•Estrada Bernardo Coutinho, 3.455, Araras (ao lado da UBS Araras)

•Estrada União e Indústria, 10.000, Itaipava (Parque Municipal)

Além disso, mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Coleta Seletiva, (24) 2292-9500.