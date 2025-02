Homem foi preso por agentes da 105ª DP - Foto: Divulgação

Homem foi preso por agentes da 105ª DPFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 16:11

Petrópolis - A Polícia Civil, nesta terça-feira (25), prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva em Petrópolis. A ação foi realizada na Servidão Anastácio Vieira, no Bairro Esperança.

De acordo com a polícia, um mandado de prisão preventiva estava pendente contra o acusado. No momento da prisão, ele não apresentou resistência.

Segundo as investigações, desde 2021, a vítima, que era esposa do indivíduo, relatava vários episódios de agressões verbais e físicas. No entanto, por medo, sempre solicitava arquivamentos judiciais. Na última vez, em 2024, após ser agredida mais uma vez, o inquérito foi instaurado, gerando a medida protetiva desrespeitada pelo homem.