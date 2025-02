Representantes da Conduita visitaram a sede da Comdep - Foto: Divulgação

Representantes da Conduita visitaram a sede da ComdepFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2025 15:44

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis recebeu a visita do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí (Coduita), Nisan César. O objetivo foi conhecer de perto a atuação da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) e trocar experiências que possam contribuir para a melhoria dos serviços no município da Região Metropolitana do Rio.

A presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, recebeu Nisan Monteiro e sua equipe e ressaltou a satisfação em apresentar a estrutura da companhia. “A Coduita é uma companhia equivalente à nossa em Itaguaí. Compartilhar conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de todo o Estado. Temos certeza que essa visita trará bons frutos para ambos os municípios”, disse.

O presidente da Coduita enfatizou a relevância da visita para o aperfeiçoamento dos serviços em Itaguaí. “A gente está aqui para aprender um pouquinho, entender como funciona a Comdep, que tem mais rodagem do que a nossa Coduita. Aprender é sempre muito importante, e estamos saindo daqui com um papel cheio de ideias para aplicar na nossa cidade”, afirmou Nisan César.