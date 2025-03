Caso foi encaminhado para a Polícia Civil - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 24/03/2025 18:00

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de sábado (22), recuperou um automóvel e deteve o motorista por suspeita de receptação. A ação foi realizada em frente ao Hotel Quitandinha, após a equipe passar pelo local e observar um carro com informações de análise de risco estacionado no local.

Na abordagem, o condutor afirmou trabalhar como motorista de aplicativo e estar alugando veículo semanalmente de um indivíduo pelo valor de R$ 700, sempre pagos em dinheiro. Por fim, disse ter saído do Rio de Janeiro para uma corrida com destino a Petrópolis.



Realizada a identificação veicular, a leitura do QRCode das placas não encontrou resultados. Em análise mais minuciosa, foi constatado que o carro se tratava de um de mesma marca e modelo, porém de placa diferente, com registro de roubo datado de agosto de 2024.



A ocorrência foi registrada na 105ª DP.