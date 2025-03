APPO busca arrecadação com campanha - Foto: Divulgação

APPO busca arrecadação com campanhaFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 18:31 | Atualizado 24/03/2025 19:21

Petrópolis - A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) iniciou uma campanha urgente para arrecadação de insumos essenciais à realização de curativos e suplementação alimentar. Muitos pacientes atendidos pela instituição, que vivem em situação de vulnerabilidade, necessitam de cuidados diários em diversas partes do corpo, mas enfrentam dificuldades para obter os materiais necessários. Esses insumos não são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e possuem um custo elevado, agravando ainda mais a situação dessas pessoas.

A instituição atende diariamente diversos pacientes cadastrados e acompanhados pelo setor de serviço social, garantindo suporte contínuo à sua qualidade de vida. No entanto, sem recursos para custear a compra desses insumos, a APPO pede o apoio da sociedade para arrecadar materiais fundamentais, como álcool 70% para limpeza do acesso e higiene das mãos, fita microporosa, pacotes de gases, soro fisiológico para higienização interna do acesso e o suplemento alimentar Nutren.

“As pessoas precisam entender que um curativo não é um detalhe. Para muitos pacientes oncológicos, ele é uma necessidade diária, essencial para evitar infecções e complicações. Sem esses insumos, a saúde deles fica ainda mais fragilizada”, alerta Cléo de Marco, presidente interina voluntária da APPO.

As doações podem ser entregues na Casa de Apoio da APPO, localizada na Rua Visconde da Penha, 72 - Morin. Quem preferir pode contribuir financeiramente através do Pix (chave: appo@appo.org.br), colocando na descrição da transferência a palavra “curativos”, garantindo que o valor seja direcionado exclusivamente para a compra desses materiais.

Com mais de 30 anos de atuação, a APPO trabalha diariamente para melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos antes, durante e após o tratamento. A realização adequada dos curativos é um cuidado indispensável para a saúde desses pacientes, e a falta de insumos compromete sua segurança e bem-estar. Diante dessa necessidade urgente, a colaboração da população pode fazer toda a diferença.