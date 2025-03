Protocolo de Manchester foi implantado na unidade - Foto: Divulgação

Protocolo de Manchester foi implantado na unidadeFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 18:24

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantou nesta segunda-feira (24) um novo sistema de classificação de risco para o atendimento de ortopedia do Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp. Desta forma, um enfermeiro vai fazer o acolhimento do paciente e entender a gravidade do quadro de saúde dele para classificar como vermelho, amarelo, verde ou azul.

A equipe da unidade, que atende em médica 150 pacientes de ortopedia por dia, recebeu treinamento para o Protocolo de Manchester, que permite saber a gravidade do estado de saúde dos pacientes, seu potencial de risco, o grau de sofrimento, entre outras informações. A classificação é feita através de uma consulta realizada por uma enfermeira, que também verifica os sinais vitais do paciente. Na triagem, os pacientes são divididos da seguinte forma: Emergência = vermelho; urgência = Amarelo; Pouco urgente = verde; E Não urgente = azul.

“É importante entender que não podemos deixar pacientes graves esperando e aqueles que estão sentido dor não podem ser atendidos depois de pacientes que não são urgentes. Desta forma, com organização, o serviço será muito mais eficiente”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Luís Cruzick.

O treinamento da equipe é feito por uma empresa que presta consultoria à Secretaria de Saúde desde 2014. O sistema de classificação de risco é o mesmo já implantado nas Unidade de Pronto Atendimento de Petrópolis.