Evento será realizado no Centro de Cultura Raul de Leoni - Foto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 20:11

Petrópolis - Neste ano, o Encontro das Artes chega com uma proposta diferente. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), percorrerá as dez regiões do estado, aproximando a oferta de serviços até a ponta. E para estrear essa nova fase, a cidade de Petrópolis sediará o primeiro evento, nos dias 28 e 29 deste mês.

O Encontro tem como principal objetivo promover um espaço de troca de informações, diálogo e interação entre artistas, produtores culturais e gestores com a equipe da Secretaria. Serão discutidos temas como política de editais, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e a produção cultural local. O evento está sendo organizado pela Superintendência de Artes da Sececrj, em parceria com o Instituto Municipal de Cultura - IMC de Petrópolis.

"Será uma oportunidade valiosa para a troca de experiências entre diferentes artistas, agentes culturais e parceiros institucionais, com um diálogo aberto com o público. Esta é mais uma ação da nossa gestão voltada para a democratização da cultura e ampliação do acesso, fundamentada no processo de escuta que temos promovido ao longo dos últimos anos", destaca a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Para abranger todos os temas propostos, o evento será dividido em dois dias. No primeiro, haverá um momento de perguntas e respostas, promovendo uma dinâmica para que o público tire todas as dúvidas sobre os projetos da Sececrj. No segundo dia, acontecerá uma mesa de conversa sobre a cena cultural local e suas relações com o território, abordando os desafios e as necessidades de cada região.

"Esse é um momento muito importante para a Cultura em Petrópolis. Uma cidade que é rica em cultura, em seus diversos segmentos. Recentemente, conseguimos realizar uma bonita festa de Carnaval e temos pela frente um dos grandes eventos culturais do Estado, a Festa do Colono Alemão, a Baurnfest. Trazer o Encontro das Artes para cá é mais uma oportunidade de fomentar a cultura na cidade e capacitar os nossos fazedores de cultura a se qualificarem, principalmente, no que diz respeito às leis de incentivo", destacou o presidente do IMC, Adenilson Honorato, que recentemente foi eleito presidente do Fórum de Gestores Municipais de Cultura do Rio de Janeiro.

A primeira edição do evento em 2025 ocorrerá no Teatro Afonso Arinos, localizado no Centro de Cultura Raul de Leoni, na Praça Visconde de Mauá, nº 305, Centro - Petrópolis. Para participar, basta se inscrever através do link https://forms.office.com/r/yDF4ZumupF.

Balanço - Encontro das Artes 2024

No ano passado, a Sececrj realizou cinco Encontro das Artes e abordou as temáticas Circo, Dança, Música, Teatro e Artes Visuais. O objetivo foi destacar e valorizar a pluralidade das cinco áreas que compreendem a Superintendência de Artes da Sececrj, considerando as dez regiões do estado, seguindo os temas criação, diversidade e territórios. O público inscrito em cada edição recebeu certificado de participação emitido pela Secretaria.

Programação - Encontro das Artes Petrópolis

1º Dia: 28 de março (sexta-feira) – 13h às 20h

13h | Café para recepção do público e inscrição;

14h | Abertura institucional com a Chefe de Gabinete da SECEC-RJ (Claudia Raybolt), o Presidente do Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis (Adenilson Honorato) e a Superintendente de Artes (Cristina de Pádula Cattan);

14h40 | Apresentação da missão e ações da SECEC-RJ com as equipes e superintendências;

15h30 | Tira dúvidas da Cultura com os setores da SECEC-RJ;

19h | Lançamento do projeto Dançar, Empreender, Vencer!;

2º Dia: 29 de março (sábado) - 9h às 17h

9h | Café para recepção do público e inscrição;

9h30 às 11h | Apresentação da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro (Lei do ICMS) com equipe SECEC-RJ;

11h15 às 13h | Apresentação dos Editais da SECEC-RJ com a Presidente da Comissão de Editais da SECEC-RJ, Tatiana Salomão;

14h às 17h | Mesa de Conversa: a Cena Cultural Local e suas Relações com o Território.