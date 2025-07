Paulinho Moska se apresenta em Petrópolis no próximo domingo - Foto: Rodrigo Simas

Paulinho Moska se apresenta em Petrópolis no próximo domingoFoto: Rodrigo Simas

Publicado 24/07/2025 21:41

Petrópolis - Em um espetáculo emocionante e carregado de simbolismo, Paulinho Moska sobe ao palco do Teatro Imperial no dia 27 de julho com o show “Os Violões Fênix do Museu Nacional”. No repertório, grandes sucessos de sua carreira ganham novas cores ao serem interpretados com dois violões únicos, construídos a partir das madeiras resgatadas do incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018.

Moska revisita seus mais de 30 anos de carreira com canções como “A Seta e o Alvo”, “Pensando em Você”, “A Idade do Céu” e “Último Dia”, além de apresentar a inédita “A Dor Traz o Presente”, melodia de Pixinguinha que recebeu letra escrita pelo próprio artista.

Os instrumentos foram criados pelo luthier e bombeiro Davi Lopes e são protagonistas de uma história de reconstrução e resiliência que inspira o espetáculo. Antes do início da apresentação, o público é convidado a assistir aos primeiros minutos do premiado documentário Fênix: o voo de Davi, que narra a origem dos violões e tem a canção “Tudo Novo de Novo” como trilha principal. Mais do que uma apresentação musical, “Os Violões Fênix do Museu Nacional” é uma celebração da arte, da memória e da capacidade humana de renascer das cinzas.

O Teatro Imperial é apresentado pela Enel, com realização da Natureza Produções, e patrocínio do Governo do Estado do Rio e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, reforçando o compromisso com iniciativas culturais acessíveis à comunidade.

Sobre Paulinho Moska: cantor, compositor e apresentador, com mais de 30 anos de carreira marcados por uma obra poética e diversa que atravessa fronteiras. Dono de sucessos como “O Último Dia” e “A Seta e o Alvo”, acumula parcerias com nomes como Lenine e Fito Páez, além de participações em trilhas de novelas e gravações por grandes intérpretes da MPB. Paulinho Moska esteve à frente de projetos como os programas Zoombido (Canal Brasil) e Tu Casa es Mi Casa (HBO), se destacando também pela versatilidade artística. Em 2024, Moska foi homenageado em Montevidéu e segue em turnê com o show “Os Violões Fênix do Museu Nacional”.