Petrópolis pode se tornar a Capital Estadual do AutomobilismoFoto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 14:10

Petrópolis - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (28), um projeto de lei de autoria dos deputados Sergio Fernandes (PSD) e Chico Machado (SD) que cede à cidade de Petrópolis o título de Capital Estadual do Automobilismo.

Fernandes explica que a ligação entre a cidade e o esporte a motor remonta ao início do século XX, quando suas estradas sinuosas e seu relevo acidentado se tornaram palco ideal para a realização de provas de velocidade, resistência e habilidade.

"Petrópolis, conhecida nacionalmente como Cidade Imperial, não apenas um ícone da história política e cultural do Brasil, mas também um verdadeiro berço do automobilismo brasileiro", destaca o deputado.

A tradição começou a se consolidar com as competições de subida de montanha na década de 1920, como a famosa "Subida da Serra", que desafiava pilotos e máquinas a vencerem curvas fechadas, inclinações íngremes e condições adversas. Essas provas atraíam nomes de destaque do automobilismo nacional, que encontravam em Petrópolis um terreno único para testar a performance de seus veículos.

Nos anos seguintes, a cidade se tornou em um autódromo a céu aberto, com as corridas do Circuito de Petrópolis. Isso sem falar nos encontros e exposições de veículos antigos, rallies históricos, provas de regularidade e competições amadoras que fortaleceram a cultura automotiva na região.

"Esses eventos reuniam milhares de espectadores e figuravam entre as principais atrações esportivas do calendário estadual, fomentando não apenas o esporte, mas também o comércio, o turismo e a hotelaria local", relembra o deputado.

Já o deputado Chico Machado, destacou que o projeto carrega muito mais do que um título simbólico. Nas palavras do parlamentar, "trata-se do reconhecimento de uma história centenária que faz parte da identidade petropolitana e do automobilismo brasileiro".

"Petrópolis foi palco da primeira corrida do Estado, recebeu grandes pilotos, sediou provas icônicas e hoje abriga equipes de ponta da Stock Car e faz a 4ª edição do Circuito Imperial, um evento que resgata e conta essa história. Ao lado do deputado Sergio Fernandes, queremos transformar esse legado em motor de desenvolvimento econômico e turístico, atraindo eventos, gerando empregos e resgatando o orgulho de uma cidade que já foi protagonista e tem tudo para voltar a ser referência no esporte", disse Machado.



Economia em foco



Fernandes reforça que o impacto do automobilismo na economia petropolitana é inegável. Para ele, ao declarar Petrópolis como Capital Estadual do Automobilismo, a Alerj presta um tributo à rica herança esportiva da Cidade Imperial e incentiva a continuidade de projetos e investimentos voltados ao setor.

"A realização de eventos atrai visitantes de diversas regiões, movimentando hotéis, restaurantes, bares, serviços de transporte, comércio e pequenas empresas", disse Fernandes. E completou: "Além disso, há um efeito social e educacional relevante: jovens se inspiram em pilotos e equipes, despertando interesse por mecânica, engenharia e design automotivo, o que pode resultar em formação profissional e novas oportunidades de emprego”.

O projeto agora segue para o governador Cláudio Castro, que tem 15 dias para vetar ou sancionar a lei.