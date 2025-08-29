Komboio Cultural - Foto: Divulgação

Komboio Cultural

Publicado 29/08/2025 14:14

Petrópolis - O projeto Komboio Cultural está na sua terceira edição e começa a circular em uma Kombi pelo interior do Estado do Rio de Janeiro neste fim de semana. A programação prevê apresentação dos espetáculos “Um Réquiem para Esmeralda” e “Fanfarra Komboio”, no Vale das Videiras, nos dias 30 e 31 de agosto, ás 16h e 11h, respectivamente, além de palestra sobre acessibilidade em eventos culturais, no dia 01/09, às 19h30, no Centro de Petrópolis. Todas as atrações, direcionadas a crianças e adultos, são gratuitas e com tradução de libras. A circulação roda ainda por Teresópolis, Três Rios e Paraty, até outubro.

De acordo com Madson José, integrante dos grupos Palhastônicos e Teatro Circense Andança, que fazem parceria para o projeto, a ideia de circular em uma Kombi pelo interior do Estado do Rio de Janeiro tem o objetivo de facilitar o acesso a todos os públicos. “Os espetáculos ‘Um Réquiem para Esmeralda’ e ‘Fanfarra Komboio’ utilizam a Kombi como palco cenário e foram concebidos para serem apresentados em espaços abertos, locais onde é possível e fácil o acesso de qualquer público, sem nenhuma distinção”, garante.

“Um Réquiem Para Esmeralda” é uma livre adaptação do clássico “O Corcunda de Notre-Dame”. Nesta adaptação, o drama ganha contorno musical, com músicas compostas especialmente para o espetáculo, além de músicas do cancioneiro popular brasileiro. A apresentação tem grande impacto visual, utilizando bonecos e pernas-de-pau na sua concepção.

O espetáculo “Fanfarra Komboio” é uma grande brincadeira que mistura as linguagens da palhaçaria (são sete palhaces em cena), do circo e da música, em um passeio por melodias e ritmos, como coco, jongo, cacuriá, ijexá, maracatu, ciranda, dentre outros.

Nesta edição, acontecerá intercâmbio com grupos locais das cidades que o projeto vai circular, como Espaço de Criação Móbile da cidade de Três Rios, Grupo Pirueta Arte e Cultura de Teresópolis e Instituto Silo Cultural da cidade de Paraty. A proposta vai promover encontros para trocas de experiências e convivência, com apresentação de espetáculo do repertório do grupo anfitrião e oficina/vivência de palhaçaria “O Corpo Sensível Em Estado de Graça”, com inscrições no local, a ser ministrada por Madson José, aberta a artistas interessados e ao público em geral.

O Projeto Komboio Cultural é uma realização, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com apoio das prefeituras municipais de Três Rios, Teresópolis e Paraty.