Homem foi levado para a delegacia do Retiro - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 24/09/2025 14:56

Petrópolis - Um homem de 44 anos com mandados de prisão em aberto por homicídio e furto foi preso no Alto da Serra na noite desta terça-feira (23). A prisão foi realizada por policiais militares do programa Bairro Presente.

O suspeito foi abordado após informações de que estaria com mandado de prisão em aberto. Durante a consulta, foi confirmada a existência do mandado pelos dois crimes. Ainda de acordo com os registros policiais, o detido possui cerca de 10 anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, furto, tentativa de homicídio e corrupção de menores.



O homem foi levado para a 105ª DP e permaneceu preso à disposição da Justiça.