Homem foi levado para a delegacia do RetiroFoto: Divulgação/26º BPM
O homem foi levado para a 105ª DP e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Homem foi levado para a delegacia do RetiroFoto: Divulgação/26º BPM
Homem com mandados de prisão em aberto por homicídio e furto é preso no Alto da Serra
Indivíduo possui cerca de 10 anotações criminais
Lance do petropolitano Luiz Henrique concorre a 'Jogada do Ano' na Bola de Ouro
Atacante criou a jogada que terminou no gol de Andreas Pereira pela Seleção Brasileira
Aluno da Firjan Senai Petrópolis está entre os melhores do Brasil em competição de educação profissional
Nesta semana, 25 jovens da Firjan SENAI estarão em Brasília representando o Rio de Janeiro na última etapa do WorldSkills Brasil 2025
História de superação: aluno cego é referência no Agita Petrópolis
Mesmo diante dos obstáculos, Davi Lopes se destaca em diversas aulas
Com 84% de comparecimento, recadastramento do Aluguel Social do Estado continua no Centro de Cultura
Mais de 250 beneficiários deixaram de fazer o procedimento na data correta até aqui; prazo é até fim de outubro
Feirinha de Itaipava completa 32 anos
Moda, gastronomia e lazer do local movimentam Petrópolis e atraem visitantes todo fim de semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.