São Pedro de Alcântara, padroeiro de Petrópolis - Foto: Rogerio Tosta

Publicado 15/10/2025 15:48

Petrópolis - Em outubro, o coração de Petrópolis se volta para seu padroeiro, São Pedro de Alcântara, santo de vida austera e exemplo de fé profunda, cuja devoção atravessa os séculos e as fronteiras. Entre os dias 16 e 19 de outubro, a Catedral de São Pedro de Alcântara promove uma programação religiosa e cultural em honra ao santo, que também é reconhecido como padroeiro do Brasil, título concedido por pedido do imperador Dom Pedro I ao Papa Leão XII no ano de 1826.

Nascido em 1499, na cidade de Alcântara, na Espanha, Pedro Garavito — que mais tarde adotaria o nome de Pedro de Alcântara — destacou-se por sua vida de oração, penitência e dedicação aos pobres. Ingressou na Ordem Franciscana ainda jovem e fundou a Reforma Alcantarina, um movimento de retorno à simplicidade e ao espírito original de São Francisco de Assis. Sua vida de extrema pobreza e contemplação inspirou santos como Santa Teresa d’Ávila, que o considerava um verdadeiro amigo e conselheiro espiritual. Foi canonizado em 1669, tornando-se símbolo de humildade, caridade e desapego.

No Brasil, a devoção a São Pedro de Alcântara ganhou força no período imperial. O imperador Dom Pedro I, devoto fervoroso, escolheu o santo como padroeiro do Império e da nação brasileira, reforçando o vínculo entre fé e identidade nacional. A cidade de Petrópolis, fundada por Dom Pedro II, também o adotou como seu protetor e patrono espiritual, tornando sua festa uma tradição que une fé, cultura e história.

O tríduo do padroeiro terá início no dia 16 de outubro e segue no dia 17, com missas às 8h, confissões a partir das 18h, exposição do Santíssimo Sacramento, oração do terço e Santa Missa às 19h30. No dia 18, haverá missas às 8h e 10h30, especialmente dedicada às crianças, seguida de procissão com a imagem do santo dentro da Catedral. Às 18h, atendimento de confissões, 19h, exposição do Santíssimo Sacramento e oração do terço; 19h, santa missa.

O ponto alto das celebrações ocorre no dia 19 de outubro, dia de São Pedro de Alcântara, com missa às 9h30, e missa solene às 11h, presidida pelo bispo diocesano Dom Joel Portella Amado. Às 18h30, missa, seguida de uma procissão luminosa com a imagem de São Pedro de Alcântara e benção com a relíquia do santo. Às 17h30, exposição do Santíssimo Sacramento e oração do terço.

A abertura da festa acontece no dia 17 de outubro, às 18h e às 20h30, apresentação com DJ. No dia 18, a festa conta com apresentação de dança típica, as 14h e 15h e show às 20h30. No dia 19, show às 14h, dança típica às 16h e 17h. A festa São Pedro de Alcântara vai contar com barracas com comidas típicas, como espetinhos e comida mineira (Brasil), salsichão e apfelstrudell (Alemanha), lasanha e pizza (Itália), paella e churros (Espanha), doces portugueses e bacalhau a Gomes de Sá (Portugal).