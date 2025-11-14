Animal foi avistado por uma equipe do IneaFoto: Divulgação
Segundo a equipe, o animal, aparentemente jovem e saudável, caminhava tranquilamente quando percebeu a presença dos agentes. Após alguns instantes de alerta, retornou espontaneamente para a mata.
O secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, destacou que o registro é um importante indicativo da preservação da Mata Atlântica na região.
A bióloga do Monumento Natural, Valeska Ribeiro, explica que a jaguatirica é um mesopredador fundamental para o equilíbrio ecológico, por atuar no controle de populações de pequenos e médios vertebrados.
Ela também destaca que a existência da espécie na área reforça o papel da UC na conectividade da paisagem, especialmente em uma Mata Atlântica fragmentada, onde animais com maior exigência ecológica precisam de corredores naturais para sobreviver.
O registro aponta ainda outros fatores positivos: a integridade do ecossistema, o papel da unidade como refúgio para fauna sensível e a importância contínua da conservação e manejo para manter populações de médio porte e seus processos ecológicos.
A bióloga lembra que a jaguatirica costuma evitar o contato humano. Em encontros ocasionais, como o ocorrido com os guarda-parques, o comportamento típico é de cautela: observar rapidamente, avaliar o risco e se afastar.
