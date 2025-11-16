Limpeza urbana em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Secretaria de Serviços Públicos retira mais de 1.500 toneladas de lixo das ruas
Todos os bairros do município são atendidos pela secretaria
Prefeitura de Três Rios busca apoio do Governo do Estado para construção de nova ponte
Projeto prevê ponte com aproximadamente 240 metros de extensão
PM prende mulheres e apreende grande quantidade de drogas e munições em Três Rios
Ação foi realizada no Purys
Prefeitura de Três Rios promove ações do Novembro Azul neste sábado na Beira Rio
Diversos serviços serão oferecidos no local
Prefeitura de Três Rios convoca mais 13 aprovados em concurso público
Convocados são das secretarias de Assistência Social e Educação
UBSs de Três Rios iniciam atendimento noturno para homens durante o Novembro Azul
Foco é facilitar atendimento aos serviços de saúde
