Limpeza urbana em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 16/11/2025 16:52 | Atualizado 16/11/2025 16:53

Três Rios - A Secretaria de Serviços Públicos recolheu mais de 1.500 toneladas de lixo das ruas de Três Rios nos últimos 30 dias. Os funcionários seguem o cronograma, percorrendo todos os bairros durante os sete dias da semana, totalizando 100% de cobertura do território trirriense.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Francisco Carlos Gama (Bill), foram retiradas 93.85 toneladas em áreas de difícil acesso, e, 728,30 toneladas de entulhos.

“Os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos estão nas ruas, todos os dias: seja realizando a limpeza dos bairros, fazendo a manutenção na iluminação pública, ou na retirada de entulhos e lixos em todos os bairros”, resumiu Bill.