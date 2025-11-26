Incêndio teve início ainda no fim da noite de terça-feiraFoto: Reprodução
Pizzaria pega fogo na Rua Teresa
Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência
Sueli Carneiro irá receber o Prêmio Juca durante o 2º Flipetrópolis
Sueli é voz influente no pensamento negro e feminista no Brasil
Polícia prende homem e apreende mais de 1,4 mil maços de cigarro no Independência
Agentes do 26º BPM realizaram a prisão
Mulher é presa em flagrante por maus-tratos a animais na Estrada da Saudade
As equipes encontraram os animais, uma cadela e dois filhotes, muito magros e assustados, vivendo em um ambiente totalmente insalubre, com acúmulo de fezes e até seringas
TEDxPetrópolis reúne especialistas com atuação nacional e internacional para debater temas como a crise climática
O evento será dia 30 de novembro, no Palácio Quitandinha
MPRJ recomenda que Petrópolis passe a cobrar por serviços de limpeza urbana
Órgão aponta que ausência de cobrança compromete sustentabilidade do serviço e pode agravar problemas ambientais e de saúde pública em Petrópolis
