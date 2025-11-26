Incêndio teve início ainda no fim da noite de terça-feira - Foto: Reprodução

Incêndio teve início ainda no fim da noite de terça-feiraFoto: Reprodução

Publicado 26/11/2025 00:31

Petrópolis - Um incêndio atinge uma pizzaria na madrugada desta terça-feira (26), na Rua Teresa, em Petrópolis. As chamas são em um imóvel próximo ao Shopping 608.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e realiza o combate ao fogo.

