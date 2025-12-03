Radar Banda X - Foto: Divulgação/PMP

Radar Banda XFoto: Divulgação/PMP

Publicado 03/12/2025 19:40

Petrópolis - Técnicos da Prefeitura começaram esta semana a capacitação para operação do radar meteorológico Banda X. O equipamento de ponta, importado da Finlândia, está instalado no Morin e vai colocar a cidade em um novo patamar de monitoramento climático. A previsão é que o sistema esteja em pleno funcionamento para o verão.

“A chegada do radar Banda X é um investimento estratégico em tecnologia que nos permitirá antecipar cenários de risco e, principalmente, proteger a vida da população. Durante todo o ano realizamos ações de prevenção e preparação da cidade para o período de fortes chuvas, e o radar Banda X será fundamental para aprimorar a tomada de decisões das equipes de emergência”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

O curso é promovido pela Hobeco, representante da empresa finlandesa Vaisala. A capacitação começou nesta terça-feira (02) e vai acontecer durante toda a semana. “O radar Banda X tem maior resolução, velocidade e precisão, por isso é importante essa capacitação para que nós técnicos estejamos preparados para operar o radar”, ressaltou a meteorologista da Defesa Civil, Rafaela Filipe.

O técnico da Prefeitura, Marcelo Sies, que participou do treinamento na sede da empresa finlandesa Vaisala, em Helsinque, responsável pela fabricação do equipamento, também está participando da capacitação iniciada nesta semana. “Estive na Finlândia para o acompanhamento dos testes e agora estou fazendo esta nova capacitação para aferição do equipamento”.

“A alta tecnologia do radar meteorológico Banda X permitirá a identificação antecipada e detalhada da chuva em um curto alcance. Com isso, o monitoramento meteorológico feito pela Defesa Civil ficará mais completo e assertivo, colaborando para uma cidade mais segura e preparada”, frisou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.