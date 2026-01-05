Os serviços estarão funcionando normalmente a partir desata segunda-feira, dia 5 - Foto: Divulgação

Os serviços estarão funcionando normalmente a partir desata segunda-feira, dia 5Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2026 14:02

Piraí - A Prefeitura Municipal de Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), assim como a Farmácia Municipal, estarão funcionando em horário normal a partir do dia 5 de janeiro de 2026.

Com a retomada do atendimento regular, a população volta a contar normalmente com os serviços de atenção básica, consultas, procedimentos, acompanhamentos e a dispensação de medicamentos oferecidos pela rede municipal de saúde.

A Prefeitura de Piraí reforça a importância de que os usuários procurem a unidade de saúde de referência para atendimento e orientações, contribuindo para a organização dos serviços e a continuidade do cuidado à saúde da população.