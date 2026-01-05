Os serviços estarão funcionando normalmente a partir desata segunda-feira, dia 5Foto: Divulgação
Unidades de Saúde da Família e Farmácia Municipal retomam atendimento em horário normal
A Prefeitura de Piraí reforça a importância de que os usuários procurem a unidade de saúde de referência para atendimento e orientações, contribuindo para a organização dos serviços
Piraí conquista reconhecimento nacional e tem 100% dos projetos aprovados no Novo PAC Seleções 2025
Município garantiu mais de R$ 72 milhões em investimentos para Educação e Saúde após aprovação total no FIIS
Prefeito Pezão cumpre agenda em Brasília e abre novas frentes de investimento para Piraí
Reuniões com ministérios, Embrapa, Incra, Ministério da Saúde e Infraero reforçam estratégia de desenvolvimento regional do município
Homem morre esmagado após tombamento de caminhão na Serra das Araras, em Piraí
Motorista morreu ainda no local do acidente
Advogado morre após ser esfaqueado por cliente em Piraí
Autor do crime foi morto a tiros por um agente da Operação Segurança Presente
Acidente entre carreta e caminhão deixa um ferido em Piraí
Colisão aconteceu na madrugada desta terça (21), na Via Dutra
