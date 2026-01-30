O encontro reuniu representantes do poder público, empresários e membros da comunidade - Foto: Divulgação

Piraí - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piraí, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Piraí (Acepi), promoveu na tarde da última quinta-feira, 29 de janeiro, a primeira Roda de Conversa sobre sustentabilidade no município. O encontro aconteceu no auditório da secretaria e reuniu representantes do poder público, empresários e membros da comunidade para discutir melhorias no sistema de coleta de resíduos sólidos.

Durante a reunião, foram debatidos temas estratégicos para o avanço das políticas ambientais locais, como a coleta seletiva de lixo, a forma correta de organização dos materiais para descarte e o novo horário da coleta seletiva no Centro da cidade. A proposta do encontro foi alinhar informações, esclarecer dúvidas e estimular a participação ativa do comércio e da população no processo de preservação ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Eliandro Machado Walverde, destacou que a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao aprimoramento da gestão de resíduos em Piraí. Segundo ele, o diálogo com a população e com o setor produtivo é fundamental para garantir a eficiência do serviço. Ele ressaltou que a coleta seletiva depende do envolvimento coletivo e do entendimento do papel de cada cidadão nesse processo.

Já o presidente da Acepi, Charles Barizon, enfatizou a importância do engajamento do setor comercial nas ações de sustentabilidade. Para ele, os empresários têm papel decisivo na organização da coleta e na adoção de práticas mais responsáveis. Barizon destacou que o comércio pode atuar como um grande aliado do município, contribuindo para soluções inovadoras que beneficiem toda a cidade.

A primeira Roda de Conversa sobre sustentabilidade marca o início de uma série de encontros que devem ser realizados ao longo do ano em Piraí. A expectativa é ampliar o diálogo entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade, fortalecendo ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população.