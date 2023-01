Durante a ação, foram apreendidas uma arma, munições e uma camisa escrito "Polícia Civil" - Divulgação

Publicado 10/01/2023 10:48 | Atualizado 10/01/2023 11:03

Rio - Policiais militares do 27º BPM prenderam, no viaduto de Paciência, em Paciência, Zona Oeste do Rio, um homem suspeito de ligação com um grupo paramilitar da região. A ação aconteceu na segunda-feira (9), e as informações foram repassadas pelo Disque Denúncia.

Os agentes foram atrás do suspeito após serem informados que ele faria parte da milícia local. O homem estava dirigindo quando a equipe o abordou. Após verificação no sistema, foi confirmado que o veículo tinha sido roubado na área da 37ª DP (Ilha do Governador), em 2022.

Ao realizarem buscas no veículo, os policiais apreenderam uma arma, munições e uma camisa escrito "Polícia Civil”. Segundo a equipe da PM, o suspeito disse fazer parte da "firma", se referindo à organização criminosa atuante da região.

O homem foi autuado no Porte Ilegal de Arma de Fogo e Formação de Milícia Privada. Ele segue preso e à disposição da Justiça.

A ocorrência foi encaminhada à 36ª DP (Santa Cruz).



Denuncie a localização de grupos paramilitares, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ