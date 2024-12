. - .

Publicado 02/12/2024 18:33 | Atualizado 02/12/2024 18:34

Porciúncula- Passados três meses da divulgação do resultado das eleições municipais o prefeito eleito de Porciúncula Guilherme Fonseca, precisou recorrer à Justiça para ter acesso irrestrito as informações do atual governo.

Na tarde desta segunda-feira (2) a juíza Leidejane Chieza Gomes da Silva, da Vara Única da Comarca de Porciúncula deferiu liminar para que sua equipe de transição tenha acesso integral às informações solicitadas. A juíza estabeleceu um prazo de 24h.

Segundo Natalino de Souza, coordenador da transição do novo governo, o decreto de transição publicado pela administração atual impunha regras que dificultavam muito o acesso as informações.

A decisão judicial muda o panorama.





NinoBellieny