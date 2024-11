A área devastada - UPAm

Publicado 28/11/2024 19:01

Porciúncula- Uma área com 10 mil metros quadrados devastados na Zona Rural do município, foi identificada por policiais militares depois de receberem informações sobre o crime ambiental pelo Linha Verde, 0300 253 1177, telefone do Disque Denúncia para este objetivo.



Uma guarnição da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual do Desengano foi ao distrito de Santa Clara, e lá, em uma fazenda, observaram a retirada de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração, coberto por vegetação de pastagem.

Uma pessoa que estava no local, informou que o terreno pertence ao pai dela, e que este não se encontrava no momento na área sendo preparada para lavoura. Seguindo as diretrizes do artigo 48 da lei 9605/98, os policiais foram à 139ª DP, onde a ocorrência foi registrada, e solicitada perícia local.

NinoBellieny